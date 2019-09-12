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Постер к 1-му сезону сериала Мистер Мамочка
Киноафиша Сериалы Мистер Мамочка Сезоны Сезон 1

Mr. Mom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мистер Мамочка»

В 1-м сезоне сериала «Мистер Мамочка» в центре событий оказывается супружеская пара, которая решила поменяться местами. После того как супруга уволили с работы, он решил остаться дома и посвятить себя заботе о детях, готовке, стирке и уборке. Совершенно неважно при этом, что главный герой понятия не имеет, как все это делается. Тем временем его отважная и рискованная жена, доверившая мужу столь ответственную часть жизнь, отправилась на заработки. Трое малолетних детей – два сына и дочь – тут же заподозрили, что смена обязанностей папы и мамы – отличный повод, чтобы как следует повеселиться.

Список серий 1-го сезона сериала «Мистер Мамочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2019
А как же дети? What About the Kids?
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 2019
Список The List
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2019
Песочный человек The Sandman
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2019
Хороший полицейский, хороший полицейский Good Cop, Good Cop
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2019
Вечер свидания Date Night
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2019
Дни салата The Salad Days
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2019
Подачи будут сумасшедшими Pitches Be Crazy
Сезон 1 Серия 8
3 октября 2019
Сверчки Crickets
Сезон 1 Серия 9
3 октября 2019
Больничный день Sick Day
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2019
Три, два, один... Three, Two, One...
Сезон 1 Серия 11
10 октября 2019
График выхода всех сериалов
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