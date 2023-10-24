В центре событий оказывается талантливая корреспондентка по имени Маша Кравцова. Она состоит в счастливом браке с успешным предпринимателем Сережей, ждет ребенка и собирается отправиться с мужем в Москву. Осталось только написать заявление на увольнение и продать недвижимость. Жизнь Маши меняется как раз после совершения сделки. Сергей погибает, а деньги таинственным образом пропадают. Кроме того, Маша узнает, что муж не был ей верен, да еще и по уши в долгах. Маша обращается за помощью к другу Сергея...