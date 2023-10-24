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Постер сериала Ты в моем сердце
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Киноафиша Сериалы Ты в моем сердце

Ты в моем сердце (2023 - 2023)

Ty v moem serdce 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается талантливая корреспондентка по имени Маша Кравцова. Она состоит в счастливом браке с успешным предпринимателем Сережей, ждет ребенка и собирается отправиться с мужем в Москву. Осталось только написать заявление на увольнение и продать недвижимость. Жизнь Маши меняется как раз после совершения сделки. Сергей погибает, а деньги таинственным образом пропадают. Кроме того, Маша узнает, что муж не был ей верен, да еще и по уши в долгах. Маша обращается за помощью к другу Сергея...

В ролях
В ролях
Сергей Степин
Сергей Степин
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Антон Даниленко
Сергей Иванюк
Яна Чигир
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ты в моем сердце - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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