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Постер к 1-му сезону сериала Ты в моем сердце
Киноафиша Сериалы Ты в моем сердце Сезоны Сезон 1

Ty v moem serdce
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты в моем сердце»

В 1-м сезоне сериала «Ты в моем сердце» журналистка Маша Кравцова вместе с супругом собирается продать квартиру и переехать в столицу. Девушка счастлива, ведь скоро в их семье ожидается пополнение. Однако жизнь Маши рушится после заключения сделки по продаже недвижимости. Сергей погибает. Вскоре выясняется, что у ее мужа была любовница, а еще он должен крупную сумму денег. На помощь отчаявшейся вдове приходит приятель Сергея Олег. Он заботится о Маше и окружает ее вниманием. Кажется, жизнь девушки стала налаживаться, однако она никак не может справиться с потрясением, поскольку все перевернулось вверх дном...

Список серий сериала Ты в моем сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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