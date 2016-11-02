Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Салем
Киноафиша Сериалы Салем Сезоны Сезон 3

Salem 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Салем»

В 3-м сезоне сериала «Салем» Мэри Сибли отказывается верить, что ее сын действительно жив. Тем временем в городе того и гляди произойдет нечто ужасное, связанное с темной волей самого Сатаны. И жители, и ведьмы предчувствуют перемены. Теперь единственная надежда Салема выжить в поднявшемся аду – начать воскрешать своих мертвых. Мэри покидает комфортные объятия Олдена, полная решимости сделать все возможное, чтобы поставить зло на место. Но ее покаяние в предательстве приводит к опасным последствиям. Коттон узнает новости, переворачивающие все его взгляды на мир. Он вынужден совершить собственный экзорцизм.

Список серий 3-го сезона сериала «Салем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
После падения After the Fall
Сезон 3 Серия 1
2 ноября 2016
«Сердце — дьявол» The Heart is a Devil
Сезон 3 Серия 2
9 ноября 2016
Расплата The Reckoning
Сезон 3 Серия 3
16 ноября 2016
Черные слуги ночи Night's Black Agents
Сезон 3 Серия 4
30 ноября 2016
Ведьма вернулась The Witch is Back
Сезон 3 Серия 5
7 декабря 2016
Дитя среды Wednesday's Child
Сезон 3 Серия 6
14 декабря 2016
Человек, который был Четвергом The Man Who Was Thursday
Сезон 3 Серия 7
4 января 2017
Рыцари пятницы Friday's Knights
Сезон 3 Серия 8
11 января 2017
Субботний траур Saturday Mourning
Сезон 3 Серия 9
18 января 2017
Черное воскресенье Black Sunday
Сезон 3 Серия 10
25 января 2017
График выхода всех сериалов
Related video
Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость
Особая метка на руке есть только у русских: иностранцы определяют безошибочно
Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова
Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)
Рак и смерть мужа: Лиза Долгорукая из «Бедной Насти» уже не та, что прежде
Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все
Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков
В России про нее не помнят: эта русская актриса - одна из самых любимых во Франции
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь
Сын решился на громкое признание о первой семье Табакова: ради денег готовы на все
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше