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Постер к 1-му сезону сериала Салем
Киноафиша Сериалы Салем Сезоны Сезон 1

Salem 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Салем»

В 1-м сезоне сериала «Салем» в центре событий оказывается опытный немолодой военный Джон Олден, который возвращается с фронта в свой родной тихий городок. Но выясняется, что за годы его отсутствия Салем сильно изменился. Теперь здесь царит самая настоящая паника. Местные жители уверены, что среди добропорядочных католичек скрываются зловещие и жестокие ведьмы. Из-за их темных дел в городе рождаются мертвые младенцы, гибнет урожай и происходит всяческая чертовщина. Джон пытается вразумить горожан, пока сам не оказывается в центре жутких и необъяснимых событий. Под подозрением оказывается богатая вдова по имени Мэри.

Список серий 1-го сезона сериала «Салем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Клятва The Vow
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2014
Каменный ребенок The Stone Child
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2014
Напрасно In Vain
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2014
Выжившие Survivors
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2014
Вранье Lies
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2014
Красная роза и шиповник The Red Rose and the Briar
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2014
Наша личная Америка Our Own Private America
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2014
Отъезд Departures
Сезон 1 Серия 8
8 июня 2014
Бойтесь, дети Children, Be Afraid
Сезон 1 Серия 9
15 июня 2014
Дом боли The House of Pain
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2014
Кошки-мышки Cat and Mouse
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2014
Пепел к пеплу Ashes, Ashes
Сезон 1 Серия 12
6 июля 2014
Все умрут All Fall Down
Сезон 1 Серия 13
13 июля 2014
График выхода всех сериалов
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