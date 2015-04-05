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Постер к 2-му сезону сериала Салем
Киноафиша Сериалы Салем Сезоны Сезон 2

Salem 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Салем»

Во 2-м сезоне сериала «Салем» город полностью находится во власти ковена. Верховная ведьма Салема Мэри Сибли сталкивается как с внешними, так и с внутренними вызовами своей власти. Молодая последовательница Энн входит в пору зрелости и силы, грозя свергнуть свою наставницу. Кроме того, ее мучительница, графиня Марбург, прибывает прямиком в Салем, чтобы начать устанавливать свои порядки. Джон Олден также решается на возвращение в родной город. Теперь он знает о ведьмах куда больше, а значит, готов столкнуться с Мэри лицом к лицу. Однако его доброе и любящее сердце отказывается верить тому, что говорят глаза.

Список серий 2-го сезона сериала «Салем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ужас хаоса Cry Havoc
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2015
Кровавый поцелуй Blood Kiss
Сезон 2 Серия 2
12 апреля 2015
Изнутри From Within
Сезон 2 Серия 3
19 апреля 2015
Книга теней Book of Shadows
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2015
Темное вино The Wine Dark Sea
Сезон 2 Серия 5
3 мая 2015
К добру ли эта встреча при луне Ill Met by Moonlight
Сезон 2 Серия 6
10 мая 2015
Манящая The Beckoning Fair One
Сезон 2 Серия 7
17 мая 2015
Мертвые птицы Dead Birds
Сезон 2 Серия 8
24 мая 2015
Плата за грех Wages of Sin
Сезон 2 Серия 9
31 мая 2015
Пока смерть не разлучит нас Til Death Do Us Part
Сезон 2 Серия 10
7 июня 2015
На земле как в аду On Earth as in Hell
Сезон 2 Серия 11
14 июня 2015
Полночь никогда не наступит Midnight Never Come
Сезон 2 Серия 12
21 июня 2015
Колдовской час The Witching Hour
Сезон 2 Серия 13
28 июня 2015
График выхода всех сериалов
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