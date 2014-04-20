«Салем» – это мистический хоррор-сериал о самой известной в истории охоте на ведьм. Ветеран Джон Олден возвращается с войны в свой родной город Салем и узнает, что жители охвачены паникой. Они уверены, что среди них живут самые настоящие ведьмы – жестокие создания, служащие самому Сатане и наводящие невзгоды на весь город. Как выясняется, эти опасения вовсе не беспочвенны. Знатная вдова Мэри, которая, вероятно, посодействовала в смерти своему покойному супругу, руководит шабашем, собирая свой зловещий ковен.