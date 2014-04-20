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Постер сериала Салем
Постер сериала Салем
Постер сериала Салем
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Салем

Салем (2014 - 2017)

Salem 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал WGN America
Продолжительность сериала 36 часов 0 минут

О чем сериал

«Салем» – это мистический хоррор-сериал о самой известной в истории охоте на ведьм. Ветеран Джон Олден возвращается с войны в свой родной город Салем и узнает, что жители охвачены паникой. Они уверены, что среди них живут самые настоящие ведьмы – жестокие создания, служащие самому Сатане и наводящие невзгоды на весь город. Как выясняется, эти опасения вовсе не беспочвенны. Знатная вдова Мэри, которая, вероятно, посодействовала в смерти своему покойному супругу, руководит шабашем, собирая свой зловещий ковен.

В ролях
В ролях
Джанет Монтгомери
Джанет Монтгомери
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Люси Лоулесс
Люси Лоулесс
Джереми Кратчли
Иддо Голдберг
Иддо Голдберг
Элиз Эберли
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Салем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Салем - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 13 эпизодов
 
Салем - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 10 эпизодов
 
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