Nikita 2010 - 2013 season 2

Season premiere 23 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"Nikita" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Никита» Никита и Майкл замышляют избавиться от надзора и уничтожить «Подразделение». Они собираются использовать для этого содержимое черного ящика. Во главе «Подразделения» стоит Аманда, так что у них есть небольшая фора, чтобы привести в действие свой план. Однако выясняется, что за Амандой тайно приглядывает агент главного офиса по имени Шон. Чтобы не разочаровать высшее руководство, женщина должна отобрать у Никиты ящик. За помощью она обращается к Алексу – единственному, кто может противостоять лучшему рекруту системы. Майкл находит неожиданных союзников.

7.7 IMDb
"Nikita" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Game Change
Season 2 Episode 1
23 September 2011
Falling Ash
Season 2 Episode 2
30 September 2011
Knightfall
Season 2 Episode 3
7 October 2011
Partners
Season 2 Episode 4
14 October 2011
Looking Glass
Season 2 Episode 5
21 October 2011
343 Walnut Lane
Season 2 Episode 6
28 October 2011
Clawback
Season 2 Episode 7
4 November 2011
London Calling
Season 2 Episode 8
11 November 2011
Fair Trade
Season 2 Episode 9
18 November 2011
Guardians
Season 2 Episode 10
2 December 2011
Pale Fire
Season 2 Episode 11
6 January 2012
Sanctuary
Season 2 Episode 12
13 January 2012
Clean Sweep
Season 2 Episode 13
3 February 2012
Rogue
Season 2 Episode 14
10 February 2012
Origins
Season 2 Episode 15
17 February 2012
Doublecross
Season 2 Episode 16
16 March 2012
Arising
Season 2 Episode 17
23 March 2012
Power
Season 2 Episode 18
30 March 2012
Wrath
Season 2 Episode 19
20 April 2012
Shadow Walker
Season 2 Episode 20
27 April 2012
Dead Drop
Season 2 Episode 21
4 May 2012
Crossbow
Season 2 Episode 22
11 May 2012
Homecoming
Season 2 Episode 23
18 May 2012
