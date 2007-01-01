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Постер к 1-му сезону сериала Тени прошлого
Киноафиша Сериалы Тени прошлого Сезоны Сезон 1

Teni proshlogo 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Тени прошлого»

В 1-м сезоне сериала «Тени прошлого» букинист в годах обращается к молодому офицеру ФСБ с деликатным делом. Ему заказали раритетное издание книги, которая находится в личной библиотеке маршала Нея, известного сподвижника Наполеона Бонапарта. Букинист не упоминает о том, что в книге зашифрована важная информация. С помощью нее можно найти место, где спрятано золото великого французского императора. Однако за казной Наполеона охотится не он один. В дальнейшем расследовании Артем оказывается вовлечен в поиски пропавшей тибетской реликвии, которая оказалась в Россию в составе нацистских архивов СС.

Список серий 1-го сезона сериала «Тени прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2007
График выхода всех сериалов
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