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Постер к 1-му сезону сериала Выживание толстейших
Киноафиша Сериалы Выживание толстейших Сезоны Сезон 1

Survival of the Thickest 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Выживание толстейших»

В 1-м сезоне сериала «Выживание толстейших» Мэвис молода, талантлива и амбициозна. Она встречается с любимым парнем и уверенно идет к своей мечте – стать известным дизайнером одежды. Но все меняется, когда избранник изменяет ей с другой. Мэвис особенно уязвляет тот факт, что соперница оказывается стройной красоткой, в то время как сама героиня имеет лишний вес. Раньше она пыталась похудеть, чтобы больше нравиться мужчинам, но теперь она ставит крест на диетах и решает принять себя такой, какая она есть. В голове девушки зарождается идея: она посвятит новую коллекцию одежды женщинам размера «плюс», чтобы продвинуть идеалы бодипозитива.

Список серий сериала Выживание толстейших График выхода всех сериалов
Сезон 1
Займись делом, сучка. Keep Your Plants Watered, Bitch.
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2023
Будь боссом, сучка! Be a Bad Boss Bitch, Bitch!
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2023
Сучка, что ты делала на людях? You Did What in Public, Bitch?
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2023
Ты плачешь, сучка? Are You Crying, Bitch?
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2023
В любое воскресенье, сучка! It’s Any Given Sunday, Bitch!
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2023
Сделай верный выбор, сучка. Do the Right Thang, Bitch.
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2023
Не сдерживайся, сучка! Let It Out, Bitch!
Сезон 1 Серия 7
13 июля 2023
Ради высшей цели, сучка. For a Bigger Purpose, Bitch.
Сезон 1 Серия 8
13 июля 2023
График выхода всех сериалов
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