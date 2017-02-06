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Киноафиша Сериалы Школа рыка

Школа рыка (2017 - 2018)

School of Roars 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал CBeebies
Продолжительность сериала 8 часов 40 минут

О чем сериал

«Школа рыка» – это британский семейный мультсериал о начальной школе для маленьких чудовищ. Удивительные пушистые, когтистые, многоглазые и даже рогатые создания еще совершенно не умеют рычать, охотиться и пугать людей, ведь все они – малыши, которым лишь предстоит пойти в первый класс. Строгая, но справедливая учительница мисс Гризлснифф всегда готова направить их на верный путь и подсказать решение той или иной проблемы. Учебники, оценки, дневники, школьная форма и контрольные – здесь все как у человеческих детей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт Narrator
Кэти Бёрк Miss Grizzlesniff
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Школа рыка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 52 эпизода
 
Отзывы о сериале
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