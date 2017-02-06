«Школа рыка» – это британский семейный мультсериал о начальной школе для маленьких чудовищ. Удивительные пушистые, когтистые, многоглазые и даже рогатые создания еще совершенно не умеют рычать, охотиться и пугать людей, ведь все они – малыши, которым лишь предстоит пойти в первый класс. Строгая, но справедливая учительница мисс Гризлснифф всегда готова направить их на верный путь и подсказать решение той или иной проблемы. Учебники, оценки, дневники, школьная форма и контрольные – здесь все как у человеческих детей.