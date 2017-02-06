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Киноафиша Сериалы Школа рыка Сезоны Сезон 1

School of Roars 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 52
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Школа рыка»

В 1-м сезоне сериала «Школа рыка» маленькие очаровательные чудовища по имени Ваффлбамп, Вингстон и Юммбл впервые отправляются в школу для монстров. Именно здесь им предстоит стать взрослыми, встретить первых настоящих друзей, научиться рычать и пугать людей. Но пока что они лишь робкие первоклашки, которым, как и любому человеческому ребенку, необходимо адаптироваться к новой школьной жизни. Их классной руководительницей становится добрая, но строгая мисс Гризлснифф. Скучать ребятам не приходится: то в класс ворвется пес Ваффлбампа Гроулберт, то Юммбл поссорится с подругой, а то папа Вингстона забудет забрать его с уроков.

Список серий 1-го сезона сериала «Школа рыка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Покажи и расскажи Show and Tell
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2017
Самые лучшие друзья Bestest Friends
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2017
Папа опаздывает Daddy's Late
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2017
Мне нужен человек I Want the Human
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2017
Сборка монстров Monster Assembly
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2017
Поскорее поправляйся Get Well Soon
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2017
Шаткий зуб Wobbly Tooth
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2017
Щелкать Snap
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2017
Освистывать Boo
Сезон 1 Серия 9
16 февраля 2017
Пирожные с черничными шариками Blushberry Blob Cakes
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2017
Ваффлбамп признается во всем Wufflebump Owns Up
Сезон 1 Серия 11
20 февраля 2017
Расти вверх Growling Up
Сезон 1 Серия 12
21 февраля 2017
Медсестра Мипа Nurse Meepa
Сезон 1 Серия 13
22 февраля 2017
Измерительная диаграмма Measuring Chart
Сезон 1 Серия 14
23 февраля 2017
Скамейка приятелей Buddy Bench
Сезон 1 Серия 15
24 февраля 2017
Пронзительные новости Shriekend News
Сезон 1 Серия 16
8 мая 2017
Ночевка Sleepover
Сезон 1 Серия 17
9 мая 2017
Переодевание Dressing Up
Сезон 1 Серия 18
10 мая 2017
Полная луна Full Moon
Сезон 1 Серия 19
11 мая 2017
Дудах Doodah
Сезон 1 Серия 20
12 мая 2017
Забавные кости Funny Bones
Сезон 1 Серия 21
15 мая 2017
Очень важный монстр A Very Important Monster
Сезон 1 Серия 22
16 мая 2017
Хор монстров Monster Choir
Сезон 1 Серия 23
17 мая 2017
Классный руководитель Class Monitor
Сезон 1 Серия 24
18 мая 2017
Очки-Гугли Googly Glasses
Сезон 1 Серия 25
19 мая 2017
Вингстон побеждает Wingston Wins
Сезон 1 Серия 26
25 сентября 2017
День книги-монстра Monster Book Day
Сезон 1 Серия 27
26 сентября 2017
Шумиха Hoopla
Сезон 1 Серия 28
27 сентября 2017
Питомец-монстр Monster Pet
Сезон 1 Серия 29
28 сентября 2017
Капсула времени Time Capsule
Сезон 1 Серия 30
29 сентября 2017
Мой старый скутер My Old Scooter
Сезон 1 Серия 31
2 октября 2017
День рождения мисс Снизл Miss Sneezle's Birthday
Сезон 1 Серия 32
3 октября 2017
Прекратить копирование Stop Copying
Сезон 1 Серия 33
4 октября 2017
Снимаю шляпу перед вкусняшкой Hats Off to Yummble
Сезон 1 Серия 34
5 октября 2017
Раскрашенное игровое дерево Painty Play Tree
Сезон 1 Серия 35
6 октября 2017
О, Вингстон Oh Wingston
Сезон 1 Серия 36
9 апреля 2018
Плюшевый монстр Teddy Monster
Сезон 1 Серия 37
10 апреля 2018
Чудовищная шутка Monster Joke
Сезон 1 Серия 38
11 апреля 2018
Глог Glog
Сезон 1 Серия 39
12 апреля 2018
Зудящие The Itchlings
Сезон 1 Серия 40
13 апреля 2018
Школьный инспектор The School Inspector
Сезон 1 Серия 41
16 апреля 2018
Салат из кабачков с мякотью Squish Squash Salad
Сезон 1 Серия 42
17 апреля 2018
Спортивный вечер Sports Night
Сезон 1 Серия 43
18 апреля 2018
Лягушачий Froggy
Сезон 1 Серия 44
19 апреля 2018
Привирающий Fibbing
Сезон 1 Серия 45
20 апреля 2018
Бригада драконов Dragon Brigade
Сезон 1 Серия 46
23 апреля 2018
Утраченное имущество Lost Property
Сезон 1 Серия 47
24 апреля 2018
Рассказывающий сказки Telling Tales
Сезон 1 Серия 48
25 апреля 2018
Марширующий оркестр Marching Band
Сезон 1 Серия 49
26 апреля 2018
Свистящие черви Whizzy Worms
Сезон 1 Серия 50
27 апреля 2018
Игрушки Toys
Сезон 1 Серия 51
30 апреля 2018
Завалило снегом Snowed In
Сезон 1 Серия 52
1 мая 2018
График выхода всех сериалов
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