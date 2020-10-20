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Постер к 1-му сезону сериала Три истории любви
Киноафиша Сериалы Три истории любви Сезоны Сезон 1

Tri istorii lyubvi 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Три истории любви»

В 1-м сезоне сериала «Три истории любви» улыбка Светланы Артемовой сияет на большом экране. Актриса получает все главные роли и восхищение поклонников. Вот только любимого мужчины, на которого она могла бы действительно положиться, в ее жизни нет. Тем временем телеведущая Вера Благая запускает новое успешное ток-шоу для женской аудитории. Она получает письма с историями любви из разных уголков страны, но сама она все еще одинока. А в отдаленном провинциальном городке трудится в экипаже скорой помощи опытная врач Надежда Соломина, у которой попросту нет времени на такие глупости, как свидания. Неожиданно дороги этих женщин пересекаются.

Список серий 1-го сезона сериала «Три истории любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2020
График выхода всех сериалов
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