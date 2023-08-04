Меню
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера
На этой неделе стриминги предлагают погрузиться в 80-е, сплавиться по горной реке, спасти свою профессиональную репутацию и раскрыть давние семейные секреты.
Написать
4 августа 2023 15:00
Мрачный поселок пугает сущим злом в лице серийного убийцы в трейлере сериала «Замаячный»
Сериал о поиске маньяка, напомнившего о себе спустя 11 лет молчания, выйдет в начале августа.
Написать
17 июля 2023 13:46
KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе
Сериал основан на романе Ильи Бушмина «Ничейная земля».
Написать
11 июля 2023 13:38
