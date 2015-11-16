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Постер к 1-му сезону сериала Слуга народа
Киноафиша Сериалы Слуга народа Сезоны Сезон 1

Слуга народу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слуга народа»

В 1 сезоне сериала «Слуга народа» в стране приближается знаменательный день – президентские выборы. Мало кто верит, что мнение людей действительно отразится на итоге голосования, однако идеалист Василий Голобородько решает испытать судьбу и выдвигает на выборы собственную кандидатуру. Он не политик и даже не бизнесмен, а обычный учитель истории из общеобразовательной школы, поэтому конкуренты не воспринимают его всерьез… а зря! Ведь именно за такого понятного, честного и близкого к народу человека большинство жителей мечтает отдать свои голоса. Но сможет ли Вася управлять целой страной? После школьного класса – легко!

Список серий 1-го сезона сериала «Слуга народа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2015
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2015
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2015
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2015
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2015
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2015
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2015
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2015
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 ноября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 ноября 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 ноября 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 ноября 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 ноября 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 ноября 2015
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
30 ноября 2015
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
1 декабря 2015
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
2 декабря 2015
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
3 декабря 2015
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
7 декабря 2015
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
8 декабря 2015
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
9 декабря 2015
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
9 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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