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Постер к 2-му сезону сериала Слуга народа
Киноафиша Сериалы Слуга народа Сезоны Сезон 2

Слуга народу 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Слуга народа»

Во 2-м сезоне сериала «Слуга народа» новоявленный президент Василий Голобородько сталкивается с первыми серьезными проблемами в мире власть имущих. Свое кресло герой занимает уже шесть месяцев, но ситуация в стране за это время лучше не становится. Цены растут, зато кредит доверия народному избраннику стремительно падает. Он надеется занять у Международного валютного фонда несколько миллиардов, однако Верховная Рада блокирует голосование, так как у заседающих в ней олигархов есть свои тайные интересы. У Василия остается один выход – искать понимания и поддержки среди обычных людей.

Список серий 2-го сезона сериала «Слуга народа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 25
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2017
Серия 26
Сезон 2 Серия 2
23 октября 2017
Серия 27
Сезон 2 Серия 3
24 октября 2017
Серия 28
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2017
Серия 29
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2017
Серия 30
Сезон 2 Серия 6
25 октября 2017
Серия 31
Сезон 2 Серия 7
26 октября 2017
Серия 32
Сезон 2 Серия 8
26 октября 2017
Серия 33
Сезон 2 Серия 9
30 октября 2017
Серия 34
Сезон 2 Серия 10
30 октября 2017
Серия 35
Сезон 2 Серия 11
31 октября 2017
Серия 36
Сезон 2 Серия 12
31 октября 2017
Серия 37
Сезон 2 Серия 13
1 ноября 2017
Серия 38
Сезон 2 Серия 14
1 ноября 2017
Серия 39
Сезон 2 Серия 15
2 ноября 2017
Серия 40
Сезон 2 Серия 16
2 ноября 2017
Серия 41
Сезон 2 Серия 17
6 ноября 2017
Серия 42
Сезон 2 Серия 18
7 ноября 2017
Серия 43
Сезон 2 Серия 19
8 ноября 2017
Серия 44
Сезон 2 Серия 20
9 ноября 2017
Серия 45
Сезон 2 Серия 21
13 ноября 2017
Серия 46
Сезон 2 Серия 22
14 ноября 2017
Серия 47
Сезон 2 Серия 23
15 ноября 2017
Серия 48
Сезон 2 Серия 24
16 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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