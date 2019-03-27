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Постер к 3-му сезону сериала Слуга народа
Киноафиша Сериалы Слуга народа Сезоны Сезон 3

Слуга народу 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 3-й сезон сериала «Слуга народа»

В 3-м сезоне сериала «Слуга народа» выстраданные Василием Голобородько реформы с треском проваливаются, и вчерашний президент оказывается за решеткой. К инаугурации готовится его идейный конкурент и заклятый враг Суриков. Голобородько оказывается перед непростым выбором. Он должен или написать своему «преемнику» слезливое письмо с извинениями, умоляя его о помиловании, или остаться в тюрьме до конца своих дней. Карасюк также загнан в угол: его лишают депутатской неприкосновенности, выдавая этот удар за борьбу с коррупцией. Тем временем реальная коррупция и прочая преступность буквально поглощает страну.

Список серий 3-го сезона сериала «Слуга народа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 49
Сезон 3 Серия 1
27 марта 2019
Серия 50
Сезон 3 Серия 2
27 марта 2019
Серия 51
Сезон 3 Серия 3
28 марта 2019
График выхода всех сериалов
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