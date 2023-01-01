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Слуга народа
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Слуга народа, список сезонов
Слуга народу
16+
Год выпуска
2015
Страна
Украина
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
1+1
Список сезонов сериала «Слуга народа»
Сезон 1
24 эпизода
16 ноября 2015 - 9 декабря 2015
Сезон 2
24 эпизода
23 октября 2017 - 16 ноября 2017
Сезон 3
3 эпизода
27 марта 2019 - 28 марта 2019
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