В 4-м сезоне шоу «Сердца за любовь» снова исправляет социальную несправедливость. Статистика гласит, что на десять девушек приходится девять парней. Как же быть женщинам, если конкуренция так велика? СТС Love постарается изменить ситуацию. В студии программы появятся пять представительниц прекрасного пола, которые ищут свою любовь. Им будет предложено выбрать кандидата по его описанию. На шоу царит непринужденная обстановка, а в этом сезоне происходящее комментируют популярные блогеры. В программе также будут не совсем обычные выпуски. Например, в одну из серий будут приглашены участницы в зрелом возрасте.