Serdca za lyubov (2016), season 4

Serdca za lyubov season 4 poster
Serdca za lyubov 16+
Title Сезон 4
Season premiere 21 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 20 minutes
"Serdca za lyubov" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Сердца за любовь» снова исправляет социальную несправедливость. Статистика гласит, что на десять девушек приходится девять парней. Как же быть женщинам, если конкуренция так велика? СТС Love постарается изменить ситуацию. В студии программы появятся пять представительниц прекрасного пола, которые ищут свою любовь. Им будет предложено выбрать кандидата по его описанию. На шоу царит непринужденная обстановка, а в этом сезоне происходящее комментируют популярные блогеры. В программе также будут не совсем обычные выпуски. Например, в одну из серий будут приглашены участницы в зрелом возрасте.

Выпуск 121
Season 4 Episode 1
21 May 2022
Выпуск 122
Season 4 Episode 2
22 May 2022
Выпуск 123
Season 4 Episode 3
28 May 2022
Выпуск 124
Season 4 Episode 4
29 May 2022
Выпуск 125
Season 4 Episode 5
4 June 2022
Выпуск 126
Season 4 Episode 6
5 June 2022
Выпуск 127
Season 4 Episode 7
11 June 2022
Выпуск 128
Season 4 Episode 8
12 June 2022
Выпуск 129
Season 4 Episode 9
18 June 2022
Выпуск 130
Season 4 Episode 10
19 June 2022
Выпуск 131
Season 4 Episode 11
25 June 2022
Выпуск 132
Season 4 Episode 12
26 June 2022
Выпуск 133
Season 4 Episode 13
2 July 2022
Выпуск 134
Season 4 Episode 14
3 July 2022
Выпуск 135
Season 4 Episode 15
9 July 2022
Выпуск 136
Season 4 Episode 16
10 July 2022
Выпуск 137
Season 4 Episode 17
16 July 2022
Выпуск 138
Season 4 Episode 18
17 July 2022
Выпуск 139
Season 4 Episode 19
23 July 2022
Выпуск 140
Season 4 Episode 20
24 July 2022
