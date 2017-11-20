Menu
Serdca za lyubov (2016), season 2

Serdca za lyubov season 2 poster
Serdca za lyubov 16+
Title Сезон 2
Season premiere 20 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 40
Runtime 20 hours 40 minutes
"Serdca za lyubov" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Сердца за любовь» самые разные девушки продолжают выбирать себе женихов необычным способом. Они вслепую делают ставки, используя для этого ограниченное количество баллов. Из того, что известно об участнике, – только короткое описание увлечений и жизненных взглядов. После того как мужчина предстанет перед публикой, он должен очаровать хоть кого-нибудь или уйти. Дамы сами вправе выбирать себе, кто в их вкусе, отдавая свои очки. Но если они исчерпают баллы, то покинут шоу в одиночестве. Правила суровы для представителей всех полов, однако этот проект – реальный шанс найти любовь.

Выпуск 41
Season 2 Episode 1
20 November 2017
Выпуск 42
Season 2 Episode 2
21 November 2017
Выпуск 43
Season 2 Episode 3
22 November 2017
Выпуск 44
Season 2 Episode 4
23 November 2017
Выпуск 45
Season 2 Episode 5
27 November 2017
Выпуск 46
Season 2 Episode 6
28 November 2017
Выпуск 47
Season 2 Episode 7
29 November 2017
Выпуск 48
Season 2 Episode 8
30 November 2017
Выпуск 49
Season 2 Episode 9
4 December 2017
Выпуск 50
Season 2 Episode 10
5 December 2017
Выпуск 51
Season 2 Episode 11
6 December 2017
Выпуск 52
Season 2 Episode 12
7 December 2017
Выпуск 53
Season 2 Episode 13
11 December 2017
Выпуск 54
Season 2 Episode 14
12 December 2017
Выпуск 55
Season 2 Episode 15
13 December 2017
Выпуск 56
Season 2 Episode 16
14 December 2017
Выпуск 57
Season 2 Episode 17
18 December 2017
Выпуск 58
Season 2 Episode 18
19 December 2017
Выпуск 59
Season 2 Episode 19
20 December 2017
Выпуск 60
Season 2 Episode 20
21 December 2017
Выпуск 61
Season 2 Episode 21
25 December 2017
Выпуск 62
Season 2 Episode 22
26 December 2017
Выпуск 63
Season 2 Episode 23
27 December 2017
Выпуск 64
Season 2 Episode 24
28 December 2017
Выпуск 65
Season 2 Episode 25
8 January 2018
Выпуск 66
Season 2 Episode 26
9 January 2018
Выпуск 67
Season 2 Episode 27
10 January 2018
Выпуск 68
Season 2 Episode 28
11 January 2018
Выпуск 69
Season 2 Episode 29
15 January 2018
Выпуск 70
Season 2 Episode 30
16 January 2018
Выпуск 71
Season 2 Episode 31
17 January 2018
Выпуск 72
Season 2 Episode 32
18 January 2018
Выпуск 73
Season 2 Episode 33
22 January 2018
Выпуск 74
Season 2 Episode 34
23 January 2018
Выпуск 75
Season 2 Episode 35
24 January 2018
Выпуск 76
Season 2 Episode 36
25 January 2018
Выпуск 77
Season 2 Episode 37
29 January 2018
Выпуск 78
Season 2 Episode 38
30 January 2018
Выпуск 79
Season 2 Episode 39
31 January 2018
Выпуск 80
Season 2 Episode 40
1 February 2018
TV series release schedule
