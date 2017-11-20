Во 2-м сезоне шоу «Сердца за любовь» самые разные девушки продолжают выбирать себе женихов необычным способом. Они вслепую делают ставки, используя для этого ограниченное количество баллов. Из того, что известно об участнике, – только короткое описание увлечений и жизненных взглядов. После того как мужчина предстанет перед публикой, он должен очаровать хоть кого-нибудь или уйти. Дамы сами вправе выбирать себе, кто в их вкусе, отдавая свои очки. Но если они исчерпают баллы, то покинут шоу в одиночестве. Правила суровы для представителей всех полов, однако этот проект – реальный шанс найти любовь.