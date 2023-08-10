Меню
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков
Шоу имеет 88% «свежести» на Rotten Tomatoes.
Написать
10 августа 2023 14:05
От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета»
Шоу об инопланетном мире, жители которого забавно копируют образ жизни человека, выйдет на экраны в августе.
Написать
26 июля 2023 11:38
Анимационный сериал по комиксам «Странная планета» получил дату релиза
Шоу об инопланетянах, слишком буквально следующих человеческим обычаям, выйдет в конце сентября.
Написать
7 июля 2023 14:20
