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Киноафиша Новости Анимационный сериал по комиксам «Странная планета» получил дату релиза

Анимационный сериал по комиксам «Странная планета» получил дату релиза

7 июля 2023 14:20
Анимационный сериал по комиксам «Странная планета» получил дату релиза

Шоу об инопланетянах, слишком буквально следующих человеческим обычаям, выйдет в конце сентября.

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал дату премьеры анимационного сериала «Странная планета» (Strange Planet). Десятисерийное шоу, основанное на одноименных графических романах и веб-комиксах Нэйтана Пайла, дебютирует на платформе 9 августа. Новые эпизоды проекта будут выходить еженедельно по средам до 27 сентября.

Оригинальные произведения Пайла представляют собой набор историй о синих инопланетянах из причудливого мира розовой и пурпурной сахарной ваты. Суть каждого сюжета заключается в том, что герои пытаются копировать земные обычаи, но делают это слишком буквально или говорят о происходящем слишком заумно. Например, они описывают чихание как «взрыв жидкости на лице», а загорание — как «получение повреждений от Солнца». Автор выпустил две книги по Strange Planet и регулярно публикует новые мини-комиксы в интернете.

Пайл руководит производством экранизации вместе с создателем популярных сериалов «Сообщество» и «Рик и Морти» Дэном Хармоном. Разработчики адаптации описывают ее как путешествие по «веселому и познавательному миру, не непохожему на наш собственный». Strange Planet является совместным проектом Apple Studios и компании ShadowMachine.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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