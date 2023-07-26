От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета»

Шоу об инопланетном мире, жители которого забавно копируют образ жизни человека, выйдет на экраны в августе.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер анимационного сериала «Странная планета».

Шоу основано на одноименной серии комиксов Нэтана Пайла. Их действие разворачивается в причудливом инопланетном мире розовой и пурпурной сахарной ваты, жители которого пытаются копировать обыденные человеческие ритуалы, комментируя каждое свое действие заумными замечаниями. Например, они называют зарядку «регулярным напряжением мускулатуры», поедание готового завтрака — «поглощением душистых сфер», плач — «протеканием глазных отверстий», а сидение за обеденным столом — «занятием пищевого помоста». Таким образом автор высмеивает условности современного общества и подчеркивает красоту повседневности.

Судя по новому ролику, экранизация не изменяет традициям первоисточника и также представляет собой набор скетчей об инопланетянах, забавно копирующих образ жизни людей. Пайл руководит разработкой шоу вместе с создателем культовых сериалов «Сообщество» и «Рик и Морти» Дэном Хармоном.