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Киноафиша Новости От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета»

От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета»

26 июля 2023 11:38
От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета»

Шоу об инопланетном мире, жители которого забавно копируют образ жизни человека, выйдет на экраны в августе.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер анимационного сериала «Странная планета».

Шоу основано на одноименной серии комиксов Нэтана Пайла. Их действие разворачивается в причудливом инопланетном мире розовой и пурпурной сахарной ваты, жители которого пытаются копировать обыденные человеческие ритуалы, комментируя каждое свое действие заумными замечаниями. Например, они называют зарядку «регулярным напряжением мускулатуры», поедание готового завтрака — «поглощением душистых сфер», плач — «протеканием глазных отверстий», а сидение за обеденным столом — «занятием пищевого помоста». Таким образом автор высмеивает условности современного общества и подчеркивает красоту повседневности.

Судя по новому ролику, экранизация не изменяет традициям первоисточника и также представляет собой набор скетчей об инопланетянах, забавно копирующих образ жизни людей. Пайл руководит разработкой шоу вместе с создателем культовых сериалов «Сообщество» и «Рик и Морти» Дэном Хармоном.

Премьера «Странной планеты» состоится на Apple TV+ 9 августа.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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