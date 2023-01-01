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Постер к 2-му сезону сериала Хроники молодого Индианы Джонса
Киноафиша Сериалы Хроники молодого Индианы Джонса Сезоны Сезон 2

The Young Indiana Jones Chronicles 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 25
Продолжительность сезона 17 часов 55 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хроники молодого Индианы Джонса»

Во 2-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» герой продолжает рассказывать о различных эпизодах из своего прошлого. События первой истории разворачиваются в годы Великой войны. Юный Индиана Джонс служит шпионом в бельгийской армии под псевдонимом Анри Дефанс. Он должен благополучно сопроводить двух австрийских принцев к их семье, чтобы их страна начала переговоры о сепаратном мире и лишила Германию ее самого сильного союзника. После того как почти весь его отряд уничтожает неприятель во время боя во Фландрии, капрал остается командовать жалкими остатками 9-го бельгийского пехотного полка.

Список серий 2-го сезона сериала «Хроники молодого Индианы Джонса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Траншеи, ведущие в ад Austria, March 1917
Сезон 2 Серия 1
21 сентября 1992
Демоны обмана Somme, Early August 1916
Сезон 2 Серия 2
28 сентября 1992
Поезд–призрак Germany, Mid-August 1916
Сезон 2 Серия 3
5 октября 1992
Оганга-повелитель жизни Barcelona, May 1917
Сезон 2 Серия 4
12 октября 1992
Атака ястреба The Mystery of the Blues, Chicago, April 1920
Сезон 2 Серия 5
13 марта 1993
Шпионские игры The Mystery of the Blues, Chicago, May 1920
Сезон 2 Серия 6
13 марта 1993
Шпионаж Princeton, February 1916
Сезон 2 Серия 7
20 марта 1993
Война в пустыне Petrograd, July 1917
Сезон 2 Серия 8
27 марта 1993
Соперники The Scandal of 1920, New York, June 1920
Сезон 2 Серия 9
3 апреля 1993
Лики зла The Scandal of 1920, New York, July 1920
Сезон 2 Серия 10
3 апреля 1993
Сокровище павлиньего глаза Vienna, November 1908
Сезон 2 Серия 11
10 апреля 1993
Ветер перемен Northern Italy, June 1918
Сезон 2 Серия 12
17 апреля 1993
Загадка блюза The Phantom Train of Doom (1)
Сезон 2 Серия 13
5 июня 1993
Скандал 1920-го The Phantom Train of Doom (2)
Сезон 2 Серия 14
5 июня 1993
Голливудские капризы Ireland, April 1916
Сезон 2 Серия 15
12 июня 1993
Париж, сентябрь 1908 Paris, September 1908
Сезон 2 Серия 16
19 июня 1993
Пекин, март 1910 года Peking, March 1910
Сезон 2 Серия 17
26 июня 1993
Бенарес, январь 1910 года Benares, January 1910
Сезон 2 Серия 18
3 июля 1993
Париж, октябрь 1916 года Paris, October 1916
Сезон 2 Серия 19
10 июля 1993
Стамбул, сентябрь 1918 года Istanbul, September 1918
Сезон 2 Серия 20
17 июля 1993
Париж, май 1919 года Paris, May 1919
Сезон 2 Серия 21
24 июля 1993
Прага, август 1917 года Prague, August 1917
Сезон 2 Серия 22
TBA
Флоренция, май 1908 года Florence, May 1908
Сезон 2 Серия 23
TBA
Палестина, октябрь 1917 года Palestine, October 1917
Сезон 2 Серия 24
TBA
Трансильвания, январь 1918 года Transylvania, January 1918
Сезон 2 Серия 25
TBA
График выхода всех сериалов
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