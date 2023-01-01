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Постер к 1-му сезону сериала Хроники молодого Индианы Джонса
Киноафиша Сериалы Хроники молодого Индианы Джонса Сезоны Сезон 1

The Young Indiana Jones Chronicles 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 1-й сезон сериала «Хроники молодого Индианы Джонса»

В 1-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» знаменитый на весь мир путешественник уходит на покой и воспитывает двоих юных сыновей. В свободное время он рассказывает мальчикам удивительные истории из своего детства и юности. Приключения начинаются в 1908 году, когда маленький Инди отправляется вместе со своим отцом Генри Джонсом – старшим и наставницей Хелен Сеймур в Каир. Пока папа читает лекции в местном университете, мальчик участвует в археологических раскопках и влюбляется в загадочный жаркий Египет. Впереди его ждут также Россия, Испания, Кения, Франция, Марокко, Индия, Китай и Англия, где он встретит первую любовь.

Список серий 1-го сезона сериала «Хроники молодого Индианы Джонса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мое первое приключение The Curse of the Jackal, Egypt 1908
Сезон 1 Серия 1
4 марта 1992
Жажда к жизни The Curse of the Jackal, Mexico, March 1916
Сезон 1 Серия 2
4 марта 1992
Козни Купидона London, May 1916
Сезон 1 Серия 3
11 марта 1992
Путешествие с отцом British East Africa, September 1909
Сезон 1 Серия 4
18 марта 1992
Путь к свету Verdun, September 1916
Сезон 1 Серия 5
25 марта 1992
Весеннее приключение German East Africa, December 1916
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 1992
Сладкая песнь любви Congo, January 1917
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 1992
График выхода всех сериалов
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