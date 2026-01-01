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Киноафиша Сериалы Хроники молодого Индианы Джонса Награды

Награды и номинации «Хроники молодого Индианы Джонса»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Music Direction
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Miniseries or a Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Номинант
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