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Постер к 3-му сезону сериала Хроники молодого Индианы Джонса
Киноафиша Сериалы Хроники молодого Индианы Джонса Сезоны Сезон 3

The Young Indiana Jones Chronicles 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 октября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Хроники молодого Индианы Джонса»

В 3-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» главный герой под кодовым именем Анри Дефанс получает назначение в Прагу, где ему должен поступить важный телефонный звонок. Однако в его гостиничном номере не оказывается телефона. Инди направляется в Министерство телефонной связи, где узнает, что столкновение с чешской бюрократией может оказаться настоящим испытанием. Чуть позже его старый друг по переписке Т. Э. Лоуренс предлагает ему выполнить секретную миссию в Газе. Там молодой Джонс знакомится с бойцами австралийского полка «Лайтхорсмен». Британцы планируют напасть на Беэр-Шеву, но для этого им придется пересечь пустыню.

Список серий 3-го сезона сериала «Хроники молодого Индианы Джонса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Голливудские безумства, Голливуд, август 1920 The Hollywood Follies, Hollywood, August 1920 (1)
Сезон 3 Серия 1
15 октября 1994
Голливудские безумства, Голливуд, август 1920. Часть 2 The Hollywood Follies, Hollywood, August 1920 (2)
Сезон 3 Серия 2
15 октября 1994
Сокровище павлиньего глаза, Лондон/Египет ноябрь 1919 The Treasure of the Peacock's Eye, London/Egypt November 1919
Сезон 3 Серия 3
15 января 1995
Сокровище Павлиньего глаза, Южная часть Тихого океана, ноябрь 1919 года The Treasure of the Peacock's Eye, South Pacific November 1919
Сезон 3 Серия 4
15 января 1995
Атака ястребов, Равенель, Германия, 1917 год Attack of the Hawkmen, Ravenelle, Germany, 1917
Сезон 3 Серия 5
8 октября 1995
Атака ястребов, Ольхорн, Германия, 1917 год Attack of the Hawkmen, Ahlgorn, Germany 1917
Сезон 3 Серия 6
8 октября 1995
Путешествия с отцом, Россия, 1910 Travels with Father, Russia 1910
Сезон 3 Серия 7
16 июня 1996
Путешествия с отцом, Афины, 1910 Travels with Father, Athens 1910
Сезон 3 Серия 8
16 июня 1996
График выхода всех сериалов
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