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Постер к 1-му сезону сериала Мой
Киноафиша Сериалы Мой Сезоны Сезон 1

Moj 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой»

В 1-м сезоне сериала «Мой» молодой актер по имени Михаил оказывается на перепутье между двух любимых женщин. Он хочет жениться на скромной провинциальной девушке Свете, в которую влюбился с первого взгляда. Но его мать Галина видит будущее сына иначе: она хочет оставить его при себе, женив на «хорошей девочке» Оле – также успешной актрисе. Чтобы разлучить парня со Светой, она подстраивает несчастный случай. Не выдержав того, что возлюбленная находится в реанимации по вине его собственной матери, Миша пытается совершить самоубийство. Он выживает, однако лишается голоса. Теперь о карьере актера можно забыть.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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