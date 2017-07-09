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Постер телешоу Модные мамочки
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Киноафиша Сериалы Модные мамочки

Модные мамочки (2017 - 2018)

Yummy Mummies 18+
Год выпуска 2017
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Seven Network
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут

О чем телешоу

«Модные мамочки» – реалити-шоу, вышедшее на Netflix, которое расскажет о молодых австралийках. Они безумно богаты, ждут пополнения в семействе и имеют подруг, которые тоже беременны. Девушки поддерживают друг друга на этом непростом жизненном этапе. Проект сфокусирует внимание на их повседневных делах, включая походы по магазинам, модные показы, спа-процедуры, подготовку к вечеринкам и другим мероприятиям. Все героини имеют особое представление о материнстве и о том, как нужно жить, ведь им приходится не только заниматься решением бытовых вопросов, но и поддерживать свой социальный статус.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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4.3 IMDb
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Сезоны
Модные мамочки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Модные мамочки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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