Модные мамочки (2017 - 2018)

«Модные мамочки» – реалити-шоу, вышедшее на Netflix, которое расскажет о молодых австралийках. Они безумно богаты, ждут пополнения в семействе и имеют подруг, которые тоже беременны. Девушки поддерживают друг друга на этом непростом жизненном этапе. Проект сфокусирует внимание на их повседневных делах, включая походы по магазинам, модные показы, спа-процедуры, подготовку к вечеринкам и другим мероприятиям. Все героини имеют особое представление о материнстве и о том, как нужно жить, ведь им приходится не только заниматься решением бытовых вопросов, но и поддерживать свой социальный статус.