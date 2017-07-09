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Постер к 1-му сезону телешоу Модные мамочки
Киноафиша Сериалы Модные мамочки Сезоны Сезон 1

Yummy Mummies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Модные мамочки»

В 1-м сезоне шоу «Модные мамочки» зрители познакомятся с молодыми и стильными девушками из Австралии, каждая из которых мечтает стать мамой. Они ждут появления детей, однако при этом не забывают и о собственных потребностях. Героини ведут активную светскую жизнь и общаются с другими людьми из своего круга. Помимо этого, они ходят по магазинам, посещают салоны красоты и бывают на роскошных вечеринках. Девушки думают о своем будущем и готовятся к новому этапу жизни с большим трепетом. Проект расскажет об их отношении со своими вторыми половинками, семьей и друг с другом.

Список серий 1-го сезона телешоу «Модные мамочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 июля 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 июля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 июля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 июля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 августа 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 августа 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 августа 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 августа 2017
График выхода всех сериалов
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