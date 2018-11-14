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Постер к 2-му сезону телешоу Модные мамочки
Киноафиша Сериалы Модные мамочки Сезоны Сезон 2

Yummy Mummies
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Модные мамочки»

Во 2-м сезоне шоу «Модные мамочки», который вышел в 2018 году, будет показана жизнь богатых женщин, живущих в Австралии. Вскоре четырех подруг ждет радостное событие – появление на свет малышей. Вместе с семьей и любящими партнерами они готовятся к новой роли, а еще успевают наполнять жизнь интересными событиями. Девушки занимаются своим внешнем видом, посещая спа-салоны и обновляя гардероб, придумывают образы для вечеринок. Героиням важно сохранить свой социальный статус и остаться современными даже после родов. Реалити-шоу хорошо известно не только в Австралии, ведь благодаря Netflix его увидели и полюбили зрители со всего мира.

Список серий 2-го сезона телешоу «Модные мамочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
14 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
19 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
26 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
26 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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