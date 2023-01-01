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Новые детективные истории мисс Фишер, список сезонов

Ms Fisher's Modern Murder Mysteries
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Эпизод длится 1 час 29 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Список сезонов сериала «Новые детективные истории мисс Фишер»
Новые детективные истории мисс Фишер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
4 эпизода 21 февраля 2019 - 14 марта 2019
 
Новые детективные истории мисс Фишер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 7 июня 2021 - 19 июля 2021
 
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