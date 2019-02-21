Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Новые детективные истории мисс Фишер
Киноафиша Сериалы Новые детективные истории мисс Фишер Сезоны Сезон 1

Ms Fisher's Modern Murder Mysteries
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новые детективные истории мисс Фишер»

В 1-м сезоне сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» события разворачиваются в бурлящем Мельбурне 60-х годов. В центре сюжета оказывается очаровательная и безрассудная девушка по имени Перегрин Фишер. Когда ее богатая и успешная тетушка без вести пропадает в высокогорьях Новой Гвинеи, где находится на очередной миссии, ее племянница ловит невиданную удачу за хвост. Приехавшая из своего прибрежного дома, чтобы вступить в права наследования состояния, Перегрин Фишер ухитряется вмешаться в расследование убийства. Бывший молодой человек Перегрин оказывается замешан в убийстве популярной персоны.

Список серий 1-го сезона сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Только что убитые Just Murdered
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2019
Мёртвый ритм Dead Beat
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2019
Место для убийства Space for Murder
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2019
Бывалое убийство Seasoned Murder
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Оксана Фандера так и не стала главной красавицей СССР: все из-за происхождения
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Эти 3 знака Зодиака — лучшие любовники: в постели настоящие короли
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше