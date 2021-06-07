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Постер к 2-му сезону сериала Новые детективные истории мисс Фишер
Киноафиша Сериалы Новые детективные истории мисс Фишер Сезоны Сезон 2

Ms Fisher's Modern Murder Mysteries
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 11 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Новые детективные истории мисс Фишер»

Во 2-м сезоне сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» тело архитектора и его любовницы обнаружены после вечеринки. Перегрин и Джеймс отслеживают передвижения всех, кто принимал участие в этом мероприятии, чтобы выяснить, кто ответствен за преступление. Это оказывается нелегко. Тревога Перегрин по поводу ее будущего свадебного торжества продолжается недолго. Во время обучения бортпроводников находят тело женщины, и главная героиня снова оказывается в эпицентре расследования. Джеймс занимается убийством батрака за день до свадьбы в поместье, где работает отец Джеймса. Перегрин хочет оказать содействие следствию. 

Список серий 2-го сезона сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Смерть по замыслу Death by Design
Сезон 2 Серия 1
7 июня 2021
Приходи умереть со мной Come Die with Me
Сезон 2 Серия 2
7 июня 2021
Кровавая Свадьба Blood Wedding
Сезон 2 Серия 3
14 июня 2021
Убийца на свободе A Killer Unleashed
Сезон 2 Серия 4
21 июня 2021
Аллея смерти Death Alley
Сезон 2 Серия 5
28 июня 2021
Куп де Грейс Coop de Grâce
Сезон 2 Серия 6
5 июля 2021
Катушка убийства Reel Murder
Сезон 2 Серия 7
12 июля 2021
Новогоднее зло New Year's Evil
Сезон 2 Серия 8
19 июля 2021
График выхода всех сериалов
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