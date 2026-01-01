«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»

Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда

Этот сериал со звездой «Невского» привел иностранцев в восторг — «столько экшена» давно не видели: не зря готовились к съемкам 5 лет

Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон