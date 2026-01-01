Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Новые детективные истории мисс Фишер

Основные места съемок сериала Новые детективные истории мисс Фишер

  • Мельбурн, Виктория, Австралия

Даты съемок сериала Новые детективные истории мисс Фишер

  • 17 сентября 2018 - 30 ноября 2018
