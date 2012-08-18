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Киноафиша Сериалы Испытание верностью

Испытание верностью (2012 - 2012)

Испытание верностью 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Испытание верностью» – типичная русская домохозяйка Алевтина. Два десятка лет назад она положила свои личные интересы и потребности на алтарь семейного счастья. Перегладить рубашки мужа, нажарить котлет, прочитать нотацию сыну – вот ее обычные будни. Аля понимает, что делает что-то не так, лишь тогда, когда любимый Сева уходит из семьи к любовнице Ксении. Одновременно сын Сашка бунтует против маминого воспитания, а в довершение умирает старенькая мать Али. Теперь женщине придется учиться жить заново.

В ролях
В ролях
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Светлана Зеленковская
Любовь Румянцева
Любовь Румянцева
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Татьяна Гаркуша
Галина Кухальская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Испытание верностью - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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