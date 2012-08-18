Героиня сериала «Испытание верностью» – типичная русская домохозяйка Алевтина. Два десятка лет назад она положила свои личные интересы и потребности на алтарь семейного счастья. Перегладить рубашки мужа, нажарить котлет, прочитать нотацию сыну – вот ее обычные будни. Аля понимает, что делает что-то не так, лишь тогда, когда любимый Сева уходит из семьи к любовнице Ксении. Одновременно сын Сашка бунтует против маминого воспитания, а в довершение умирает старенькая мать Али. Теперь женщине придется учиться жить заново.