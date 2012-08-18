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Постер к 1-му сезону сериала Испытание верностью
Киноафиша Сериалы Испытание верностью Сезоны Сезон 1

Испытание верностью 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Испытание верностью»

В 1-м сезоне сериала «Испытание верностью» в центре событий оказывается образцовая домохозяйка, любящая жена и заботливая мать Алевтина. Уже двадцать лет она живет душа в душу с мужем Севой и растит совсем взрослого сына Сашу. Ее заботы просты и понятны: накормить «любимых мальчиков», дать лекарство старушке-матери и найти для сына «достойную» невесту. Вот только у ее домочадцев оказываются другие планы. Устав от забросившей себя «серой мыши», муж уходит к яркой и самовлюбленной женщине по имени Ксения. А сын самостоятельно разбирается со своей личной жизнью и переезжает из дома. Кажется, Аля должна переосмыслить свою судьбу.

Список серий 1-го сезона сериала «Испытание верностью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2012
График выхода всех сериалов
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