Вышедший на стриминговой платформе Netflix проект «Шоу Норма Макдональда» строится на диалогах. Каждый эпизод известный комик приглашает в свою студию интересных ему людей из мира кино, юмора и шоу-бизнеса. Программа не имеет сценария, поэтому часто разговоры приобретают совершенно неожиданный оборот. В неформальной обстановке знаменитым личностям проще открыть душу и поделиться тем, что никогда не рассказывали на публику. Вместе с ведущим они обсудят не только профессиональные моменты, но и личные переживания, социальные явления, да и просто поболтают о жизни.