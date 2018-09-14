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Постер телешоу Шоу Норма Макдональда
Постер телешоу Шоу Норма Макдональда
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Шоу Норма Макдональда

Шоу Норма Макдональда (2018 - 2018)

Norm Macdonald Has a Show 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 5 часов 0 минут

О чем телешоу

Вышедший на стриминговой платформе Netflix проект «Шоу Норма Макдональда» строится на диалогах. Каждый эпизод известный комик приглашает в свою студию интересных ему людей из мира кино, юмора и шоу-бизнеса. Программа не имеет сценария, поэтому часто разговоры приобретают совершенно неожиданный оборот. В неформальной обстановке знаменитым личностям проще открыть душу и поделиться тем, что никогда не рассказывали на публику. Вместе с ведущим они обсудят не только профессиональные моменты, но и личные переживания, социальные явления, да и просто поболтают о жизни.

Шоу Норма Макдональда - трейлер
Шоу Норма Макдональда  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
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8.5 IMDb
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Сезоны
Шоу Норма Макдональда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
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