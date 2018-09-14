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Постер к 1-му сезону телешоу Шоу Норма Макдональда
Киноафиша Сериалы Шоу Норма Макдональда Сезоны Сезон 1

Norm Macdonald Has a Show 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Шоу Норма Макдональда»

В 1-м сезоне шоу «Шоу Норма Макдональда» известный американский комик позовет в гости знаменитых людей. В их числе голливудский режиссер М. Найт Шьямалан, кантри-исполнитель Билли Джо Шейвер, легендарная актриса Джейн Фонда, ведущий ток-шоу Дэвид Леттерман. Приглашенные участники будут общаться с Макдональдом, однако не в форме шаблонного интервью, а более неформально. В разговорах они затронут не совсем стандартные темы и обсудят вопросы, которые сложно представить в других диалогах. Шоу наполнено искрометным и саркастичным юмором и отличается своим необычным подходом к гостям.

Список серий 1-го сезона телешоу «Шоу Норма Макдональда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дэвид Спейд David Spade
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2018
Дрю Бэрримор Drew Barrymore
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2018
Судья Джуди Judge Judy
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2018
Дэвид Леттерман David Letterman
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2018
Джейн Фонда Jane Fonda
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2018
Чеви Чейз Chevy Chase
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2018
М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2018
Майкл Китон Michael Keaton
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2018
Билли Джо Шейвер Billy Joe Shaver
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2018
Лорн Майклс Lorne Michaels
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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