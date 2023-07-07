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Киноафиша Сериалы Авторитеты

Авторитеты (2023 - …)

Avtoritety 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность телешоу 9 часов 10 минут

О чем телешоу

«Авторитеты» – это российский документальный сериал, исследующий феномен «лихих 90-х» в нашей стране. Героями каждой серии становятся наемные убийцы, лидеры преступных группировок, воры в законе и прочие криминальные элементы, чьи имена внушали ужас в конце прошлого столетия. Именно они строили криминальную историю России после развала СССР, оказывали немалое влияние на политику и экономику государства и собирали сливки с самых немыслимых и жутких происшествий. В центре первой истории – киллер Алексей Шерстобитов.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Авторитеты - Сезон 1 Сезон 1
2023, 11 эпизодов
 
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