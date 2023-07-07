«Авторитеты» – это российский документальный сериал, исследующий феномен «лихих 90-х» в нашей стране. Героями каждой серии становятся наемные убийцы, лидеры преступных группировок, воры в законе и прочие криминальные элементы, чьи имена внушали ужас в конце прошлого столетия. Именно они строили криминальную историю России после развала СССР, оказывали немалое влияние на политику и экономику государства и собирали сливки с самых немыслимых и жутких происшествий. В центре первой истории – киллер Алексей Шерстобитов.