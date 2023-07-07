Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Авторитеты
Киноафиша Сериалы Авторитеты Сезоны Сезон 1

Avtoritety 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Авторитеты»

В 1-м сезоне сериала «Авторитеты» собраны 12 реальных историй, посвященных «королям» преступного мира России после распада СССР. Так называемые «лихие 90-е» стали удивительным политическим, экономическим и культурным феноменом на границе эпох. Эти годы породили множество громких и пугающих имен – киллеров, руководителей ОПГ, нечистых на руки чиновников, кровавых бизнесменов, воров в законе и прочих криминальных элементов. Одной из таких «легенд» стал Алексей Шерстобитов, который ныне отбывает пожизненное заключение в местах лишения свободы. Он убил 12 человек, включая бизнесмена Отари Квантришвили и ресторатора Иосифа Глоцера.

Список серий телешоу Авторитеты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 августа 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 августа 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 августа 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 августа 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 августа 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 августа 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше