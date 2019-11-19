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Постер телешоу Некогда стыдиться
Постер телешоу Некогда стыдиться
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Некогда стыдиться

Некогда стыдиться (2019 - 2019)

No hay tiempo para la vergüenza 18+
Год выпуска 2019
Страна Аргентина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 30 минут

О чем телешоу

Сантьяго Артемис – самый большой аргентинский модник. Он не сидит без дела: увлечен разработкой новых коллекций и созданием необычной одежды для селебрити. Ему всего 26, но он уже успел зарекомендовать себя как один из самых эпатажных модельеров, который всегда находится в разъездах и творит для людей со всего мира. «Некогда стыдиться» – реалити-шоу о жизни Сантьяго. Оно в красках покажет повседневность необычного мастера и познакомит с его близким кругом. Герой посвящает время не только работе, но и личной жизни, которая не менее насыщенна, чем его творческая деятельность.

Некогда стыдиться - трейлер
Некогда стыдиться  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.6 IMDb
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Сезоны
Некогда стыдиться - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
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