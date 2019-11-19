Сантьяго Артемис – самый большой аргентинский модник. Он не сидит без дела: увлечен разработкой новых коллекций и созданием необычной одежды для селебрити. Ему всего 26, но он уже успел зарекомендовать себя как один из самых эпатажных модельеров, который всегда находится в разъездах и творит для людей со всего мира. «Некогда стыдиться» – реалити-шоу о жизни Сантьяго. Оно в красках покажет повседневность необычного мастера и познакомит с его близким кругом. Герой посвящает время не только работе, но и личной жизни, которая не менее насыщенна, чем его творческая деятельность.