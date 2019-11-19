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Постер к 1-му сезону телешоу Некогда стыдиться
Киноафиша Сериалы Некогда стыдиться Сезоны Сезон 1

No hay tiempo para la vergüenza 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Некогда стыдиться»

В 1-м сезоне шоу «Некогда стыдиться» зрители познакомятся с удивительной личностью – модельером Сантьяго Артемисом из Буэнос-Айреса. Он еще молод, но уже успел внести большой вклад в современную модную индустрию. Проект покажет частную жизнь дизайнера и его рабочую деятельность. Вместе со своей второй половиной Луисом и близким другом Пабло молодой человек отлично проводит время на вечеринках и в домашней обстановке. Джеми и Лаура – портнихи, которые напрямую участвуют в создании шедевров. А еще Сантьяго посещает психиатра Сандру, с которой может поделиться любыми переживаниями. Его жизнь совершенно непредсказуема и полна ярких красок.

Список серий 1-го сезона телешоу «Некогда стыдиться» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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