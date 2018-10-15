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Постер к 3-му сезону сериала Беглянки
Киноафиша Сериалы Беглянки Сезоны Сезон 3

Wanted
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Беглянки»

В 3-м сезоне сериала «Беглянки» история девушек, попавших в опасное криминальное приключение, продолжается. Лола за решеткой ожидает, когда ей предъявят обвинения. Там она подписывает контракт, чтобы стать участницей программы защиты свидетелей. У Челси начались симптомы, которые внушают опасения. В поисках Софи Лола и Челси едут в бар Лэнса в Ред Крике. Там они оказываются случайными свидетелями неприятной сцены. Туристы находят труп Кела Моррисона. По случайному стечению обстоятельств Челси и Лола прячутся на отдаленной от цивилизации ферме. Детектива Максин посещают духи прошлого.

Список серий 3-го сезона сериала «Беглянки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Запереть Lock Up
Сезон 3 Серия 1
15 октября 2018
Водить машину Drive
Сезон 3 Серия 2
15 октября 2018
Змеиная кожа Snakeskin
Сезон 3 Серия 3
22 октября 2018
Застрявший Stuck
Сезон 3 Серия 4
22 октября 2018
Разделять Divide
Сезон 3 Серия 5
29 октября 2018
Преступники Outlaws
Сезон 3 Серия 6
29 октября 2018
График выхода всех сериалов
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