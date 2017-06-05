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Постер к 2-му сезону сериала Беглянки
Киноафиша Сериалы Беглянки Сезоны Сезон 2

Wanted
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Беглянки»

Во 2-м сезоне сериала «Беглянки» приключения Челси и Лолы продолжаются. Лола и Челси нанимают контрабандиста, чтобы тайком оказаться в столице Таиланда. В Бангкок девушки должны доставить деньги. Рэй решает реализовать коварный план. Затем главные героини отправляются в Новую Зеландию, чтобы выяснить, что находится в сейфе, от которого у них имеется ключ. Рэй решает заключить контракт со своим тестем. Лола и Челси следят за Уиллом, чтобы похитить у него оружие и выяснить, какое он имеет отношение к Келу Моррисону. В Бангкоке положение Дэйвида усложняется. Лола и Челси без денег и документов решают ограбить магазин, чтобы помочь Дэйвиду.

Список серий 2-го сезона сериала «Беглянки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 июня 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 июня 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 июня 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
19 июня 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
26 июня 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
3 июля 2017
График выхода всех сериалов
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