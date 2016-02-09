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Постер к 1-му сезону сериала Беглянки
Киноафиша Сериалы Беглянки Сезоны Сезон 1

Wanted
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Беглянки»

В 1-м сезоне сериала «Беглянки» главными героинями оказываются бухгалтер Челси и кассир Лола. Однажды, стоя на автобусной остановке, они попадают в эпицентр криминальной разборки. После того как девушки стали свидетельницами неудачно прошедшего криминального обмена, их похищает один из злоумышленников. Молодые женщины пускаются в бега. Они направляются на север в Квинсленд. Спустя некоторое время в новостной программе в списке разыскиваемых сотрудниками правоохранительных органов преступников появляется портрет Лолы. Девушку стали узнавать люди на улицах. Им с Челси приходится трудно.

Список серий 1-го сезона сериала «Беглянки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Челси и Лола Chelsea and Lola
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2016
Беги, Лола, беги Run Lola Run
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2016
Мы и они Us and Them
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2016
Бесплодные земли Badlands
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2016
Объезд Detour
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2016
Тупик Dead End
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2016
График выхода всех сериалов
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