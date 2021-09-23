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Киноафиша Сериалы Нелюбимый мой

Нелюбимый мой (2021 - 2021)

Nelyubimyj moj 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Отечественный мини-сериал «Нелюбимый мой» рассказывает о последствиях неудачного брака. Дмитрий и Анна поспешили со свадьбой, они были совсем юными выпускниками института. Годы сделали свое дело, и интересы супругов разошлись. Женщина стала успешной бизнесвумен, а вот ее муж так и не смог продвинуться выше должности менеджера в строительной фирме. Зато у привлекательного мужчины нет отбоя от поклонниц. И в тот самый день, когда Аня собирается рассказать ему о будущем прибавлении в семье, она застает его с другой.

В ролях
В ролях
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Евгений Олейник
Иван Клещевников
Александр Терехов
Дарья Юрская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Нелюбимый мой - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
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