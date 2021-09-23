Отечественный мини-сериал «Нелюбимый мой» рассказывает о последствиях неудачного брака. Дмитрий и Анна поспешили со свадьбой, они были совсем юными выпускниками института. Годы сделали свое дело, и интересы супругов разошлись. Женщина стала успешной бизнесвумен, а вот ее муж так и не смог продвинуться выше должности менеджера в строительной фирме. Зато у привлекательного мужчины нет отбоя от поклонниц. И в тот самый день, когда Аня собирается рассказать ему о будущем прибавлении в семье, она застает его с другой.