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Постер к 1-му сезону сериала Нелюбимый мой
Киноафиша Сериалы Нелюбимый мой Сезоны Сезон 1

Nelyubimyj moj 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нелюбимый мой»

В 1-м сезоне сериала «Нелюбимый мой» молодые супруги Дмитрий и Анна несчастливы вместе. Они поженились слишком рано, еще в университетские годы, и совместная жизнь дается им с трудом. Тем более что женщина преуспевает в работе, а вот карьерный рост ее мужа продвигается медленно, и он очень переживает из-за этого «унижения». Кроме того, Аня постоянно ревнует возлюбленного к его многочисленным поклонницам. Однако она готова смириться со всеми неурядицами, когда узнает, что у них скоро появится малыш. Но не успевает она поделиться с Димой радостной новостью, как видит его с любовницей. Как теперь поступить беременной и преданной супруге?

Список серий 1-го сезона сериала «Нелюбимый мой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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