Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Greek 2007 - 2011 season 3

Greek season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Greek Seasons Season 3

Greek 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 31 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"Greek" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Университет» в ZBZ начались выходные отцов и дочерей. Атмосфера между отцами и сестрами становится весьма напряженной, когда Эшли узнает, что произошло между Ребеккой и Фишером, а также о том, что Кейси это скрывает. Тем временем Расти впервые встречает отца Джордана, и события разворачиваются не по намеченному сценарию. Грант и Кэлвин пытаются наладить отношения, но им трудно встречаться дома. Расти нуждается в помощи и отчаянно пытается восстановить успеваемость. Эшли по-прежнему отказывается дать Фишеру второй шанс. Кейси пытается разузнать о тайной дружбе Кэппи и Эвана.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Greek" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Day After
Season 3 Episode 1
31 August 2009
Our Fathers
Season 3 Episode 2
7 September 2009
The Half-Naked Gun
Season 3 Episode 3
14 September 2009
High and Dry
Season 3 Episode 4
21 September 2009
Down On Your Luck
Season 3 Episode 5
28 September 2009
Lost and Founders
Season 3 Episode 6
5 October 2009
The Dork Knight
Season 3 Episode 7
12 October 2009
Fight The Power
Season 3 Episode 8
19 October 2009
The Wish-Pretzel
Season 3 Episode 9
26 October 2009
Friend or Foe
Season 3 Episode 10
2 November 2009
I Know What You Did Last Semester
Season 3 Episode 11
25 January 2010
Pride & Punishment
Season 3 Episode 12
1 February 2010
Take Me Out
Season 3 Episode 13
8 February 2010
The Tortoise and the Hair
Season 3 Episode 14
15 February 2010
Love, Actually, Possibly, Maybe... Or Not
Season 3 Episode 15
22 February 2010
Your Friends and Neighbors
Season 3 Episode 16
1 March 2010
The Big Easy Does It
Season 3 Episode 17
8 March 2010
Camp Buy Me Love
Season 3 Episode 18
15 March 2010
The First Last
Season 3 Episode 19
22 March 2010
All Children... Grow Up
Season 3 Episode 20
29 March 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more