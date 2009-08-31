В 3-м сезоне сериала «Университет» в ZBZ начались выходные отцов и дочерей. Атмосфера между отцами и сестрами становится весьма напряженной, когда Эшли узнает, что произошло между Ребеккой и Фишером, а также о том, что Кейси это скрывает. Тем временем Расти впервые встречает отца Джордана, и события разворачиваются не по намеченному сценарию. Грант и Кэлвин пытаются наладить отношения, но им трудно встречаться дома. Расти нуждается в помощи и отчаянно пытается восстановить успеваемость. Эшли по-прежнему отказывается дать Фишеру второй шанс. Кейси пытается разузнать о тайной дружбе Кэппи и Эвана.