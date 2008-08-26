Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Greek 2007 - 2011 season 2

Greek season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Greek Seasons Season 2

Greek 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 August 2008
Production year 2008
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Greek" season 2 description

 

Во 2-м сезоне сериала «Университет» весенний семестр в колледже начинается с конкурса «Греческая неделя», который проходит каждый год. Ребекка продолжает вести себя агрессивно и усложняет отношения с сестрами в доме ZBZ. В интересах поддержания дружеских отношений Расти и Кэлвин всеми силами сохраняют нейтралитет, несмотря на принадлежность друг друга к конкурирующим братствам. ZBZ устраивают веселую вечеринку. Расти чувствует, что ему больше не интересна наука о полимерах. Ребекка испытывает потребность в общении Кэппи, когда выясняет, что ее родители собираются подавать на развод.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Greek" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Brothers and Sisters
Season 2 Episode 1
26 August 2008
Crush Landing
Season 2 Episode 2
2 September 2008
Let's Make a Deal
Season 2 Episode 3
9 September 2008
Gays, Ghosts and Gamma Rays
Season 2 Episode 4
16 September 2008
Pledge Allegiance
Season 2 Episode 5
23 September 2008
See You Next Time, Sisters
Season 2 Episode 6
30 September 2008
Formally Yours
Season 2 Episode 7
7 October 2008
The Popular Vote
Season 2 Episode 8
14 October 2008
Three's a Crowd
Season 2 Episode 9
21 October 2008
Hell Week
Season 2 Episode 10
28 October 2008
Take Me Home Cyprus Rhodes
Season 2 Episode 11
30 March 2009
From Rushing with Love
Season 2 Episode 12
6 April 2009
Engendered Species
Season 2 Episode 13
13 April 2009
Big Littles & Jumbo Shrimp
Season 2 Episode 14
20 April 2009
Evasive Actions
Season 2 Episode 15
27 April 2009
Dearly Beloved
Season 2 Episode 16
4 May 2009
Guilty Treasures
Season 2 Episode 17
11 May 2009
Divine Secrets and the ZBZ Sisterhood
Season 2 Episode 18
18 May 2009
Social Studies
Season 2 Episode 19
25 May 2009
Isn't It Bro-mantic
Season 2 Episode 20
1 June 2009
Tailgate Expectations
Season 2 Episode 21
8 June 2009
At World's End
Season 2 Episode 22
15 June 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more