Во 2-м сезоне сериала «Университет» весенний семестр в колледже начинается с конкурса «Греческая неделя», который проходит каждый год. Ребекка продолжает вести себя агрессивно и усложняет отношения с сестрами в доме ZBZ. В интересах поддержания дружеских отношений Расти и Кэлвин всеми силами сохраняют нейтралитет, несмотря на принадлежность друг друга к конкурирующим братствам. ZBZ устраивают веселую вечеринку. Расти чувствует, что ему больше не интересна наука о полимерах. Ребекка испытывает потребность в общении Кэппи, когда выясняет, что ее родители собираются подавать на развод.